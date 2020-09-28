رئيس قناة السويس: تدشين 4 قاطرات في 8 أشهر إنجاز غير مسبوق

Advertisements

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم بناء 4 قاطرات في 8 شهور يعتبر إنجاز غير مسبوق، منوها بأنه تم تدشين القاطرة الرابعة الييوم والتي تحمل اسم "لطفي جاد الله".



وأشار "ربيع"، خلال تقرير خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، "القاطرة الواحدة ممكن تبنى في 8 شهور.. مش 4 قاطرات تبنى في 8 شهور"، مؤكدا أنهم يعملون على تطوير الأسطول بالكامل.



إقرأ أيضا..

أنشأت شركة الاعمال الهندسية البورسعيدية، التابعة لهيئة قناة السويس، مركبين صيد وطنية 23 و25 بمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 100 مركب صيد ضمن أسطول مراكب الصيد المصري، وتطوير موانئ محور القناة الستة التي أعلنها الرئيس، بحضور الفريق أسامه ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.



وتولت بناء المراكب شركات هيئة قناة السويس، حيث يتم بناء 34 مركب كمرحلة اولي، وأعلن المهندس عماد اسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة الاعمال الهندسية البورسعيدية، أن نصيب الشركة من مراكب الصيد 10 مراكب، وتم تدشين اثنين ومن المقرر تدشين 5 اخرين قبل احتفالات اكتوبر سيتم تسليمهم للشركة الوطنية للثروة السمكية وبدورها تسلمهم للشباب طبقا لتكليفات الرئيس السيسي ليساعدهم في إيجاد فرص عمل بمنطقة القناة، والمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية، ولتنشيط هذه الصناعة في مصر.



وأوضح المهندس تامر دحدوح نائب رئيس مجلس ادارة الشركة أنه تكلفة المركب الواحد تبلغ 21 مليون جنيه بسواعد عاملة مصرية وبأعلى كفاءة من عمال ومهندسين، وتتولى الشركة التشطيبات والبناء بنسبة 80% بمعدات مصرية إلا بعض المهمات يتم استيرادها من الخارج بنسبة 20%.



وأضاف المهندس إيهاب سلطان، مدير عام بناء العائمات، أن كل لنش مزدود بماكينة 700 حصان بالاضافة إلى مولدين كهربائي وعدد ماكينة تحلية مياة وماكينه صنع ثلج علي أحدث مستوي في العالم.



وتابع المهندس محمد السعيد مدير ورش حوض بورفؤاد قائلا: "يتم تصنيع السفن بنحو %80 منها بأياديٍ مصرية و%20 متمثلة في الماكينات ومعدات مستوردة من الخارج حيث يصل طولها الى 23.90 مترًا، وعرض.7.2 أمتار، وسعة استيعابية لكميات الاسماك100 طن، وبها وحدات إعاشة لـ12 صيادًا.

