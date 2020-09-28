البحرين تبحث مع صندوق النقد الدولي عددا من الموضوعات المشتركة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
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عقد  زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية اجتماعا مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد ﻧﺎﺋب رئيس قسم الدراسات الإقليمية في إدارة الشرق الأوسط وآسيا اﻟوﺳطﻰ، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي تم عبر تقنية الاتصال المرئي.


 وأكد الوزير خلال الاجتماع أن البحرين تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خلال العمل على مبادرات حيوية متعددة بروح فريق البحرين الواحد، والتي كان لها عظيم الأثر في مواصلة النمو الإيجابي للاقتصاد البحريني، مشيدا في الوقت ذاته بهذا اللقاء الذي يصب في إطار الاجتماعات الدورية للجهات المعنية في مملكة البحرين وصندوق النقد الدولي بهدف مناقشة واستعراض التطورات الاقتصادية في مملكة البحرين.


 كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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