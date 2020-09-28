علي فرج يفوز على سيمون روزنر في المباراة الافتتاحية ببطولة "سي أي بي"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:39 م
علي فرج
علي فرج
الفجر الرياضي
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فاز لاعب أندية وادي دجلة علي فرج المصنف الثاني على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش على اللاعب الالماني سيمون روزنر المصنف الثامن عالميًا بنتيجة (2/0) بواقع نقاط 10/12 و 6/11 وحصل الدجلاوي على فرج على العلامة الكاملة له في مجموعته التي تضم المصري كريم عبد الجواد والبيروجي ديجو الياس والالماني سيمون روزنر
الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.

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