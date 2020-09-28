السيطرة على حريق الخانكة بعد الدفع بـ 20 سيارة إطفاء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بعد الاستعانة بجزء من قوات القاهرة من السيطرة على حريق هائل شب في مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس وتم تبريد الحريق والذي امتد على مساحة 1300 متر مربع وتبين أنه مؤجر لإحدى شركات الفلاتر.
 
تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق هائل على طريق الخانكة – بلبيس فى مخازن إحدى الشركات.

توجه على الفور إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته نائب مدير الحمايه المدنيه والمقدم احمد سامى رئيس مباحث مركز الخانكه وتم الدفع ب 20 سيارة اطفاء بينهم خزان 36 الف لتر مياه " استراتيجى " للسيطرة النيران وتبين من المعاينه المبدئيه ان الحريق نشب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريبًا مكون من طابقين واتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بندب لجنة من مجلس المدينة والمعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.

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