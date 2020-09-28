حلمي النمنم: حسن البنا خائن والهضيبي كان عميلا لبريطانيا (فيديو)

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قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، رفض انضمام تنظيم الضباط الأحرار إلى جماعة الإخوان، كون القضية الوطنية لم تكن واضحة لدى الجماعة الإرهابية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة"صدى البلد": "جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن منشغلة بخروج الاحتلال البريطاني، بقدر تأسيس دولة الخلافة في أي مكان بالعالم"، نافيا ما يردد عناصر الجماعة الإرهابية بشأن لعب دور في خروج الملك فاروق من مصر، وهو ما أكد الرئيس الراحل السادات.



وأضاف "بعد ثورة 1952 فوجئ عبد الناصر باتصالات بين حسن الهضيبي، مرشد الجماعة والسفارة البريطانية لتعطيل الجلاء، فضلا عن اتصالاتهم بعدد من ضباط الشرطة والجيش بتكوين خلايا تابعة لهم، ثم وقعت محاولة اغتيال الرئيس عبد الناصر عام 1954"، مردفا: "محاولة اغتيال عبد الناصر تحمل سرا حتى الآن، كون العداء بين الجماعة والرئيس الراحل لم تكن قد وصلت إلى مرحلة تدفعهم إلى قرار الاغتيال"، مرجحا قيام الجماعة الإرهابية بمحاولة اغتيال عبد الناصر بتحريض من بريطانيا وإسرائيل.



وأكمل "جماعة الإخوان لم تكن وطنية، بل يحملون عداء تجاه مصر، ويحاولون قتل فكرة البطل لذلك يكرهون الرئيس عبد الناصر والسادات والسيسي والزعيم سعد زغلول"، مواصلا: "حسن البنا كان خائنا وعميلا ورجل بريطانيا وفرنسا، وحسن الهضيبي كان رجل السفارة البريطانية".



وتابع "إنجازات الرئيس عبد الناصر وأبرزها السد العالي ما كانت لتحدث لولا دعم الشعب المصري"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لاغتيال الرئيس الراحل خلال زيارته للسد العالي عام 1964.





وأعلنت وزارة الداخلية، تصفية عنصرين إرهابيين، في منطقة القلج بالقليوبية.



وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي، بقطاع الأمن الوطني.



تم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وهما: حسام عبدربه علي کرکیت مواليد ۱۹۷٨، وأحمد السيد البيومي إبراهيم مواليد ۱۹۸۳، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، کمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.



