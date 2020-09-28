نيمار يثير الرعب في باريس سان جيرمان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثار الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشكوك قبل مباراة فريقه أمام أنجيه المقرر لها يوم الجمعة القادم لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وقالت صيحفة " ليكيب " الفرنسية أن مشاركة نيمار أمام أنجيه لم تتأكد حتى الآن خاصةً بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي في ساقه خلال مباراة ريمس التي أقيمت يوم أمس الأحد.

وأضافت الصحيفة إلى أن النجم الباريسي ينتظر نتائج الفحوصات الطبية من أجل التأكد والوقوف على جاهزيته الفنية لتلك المباراة في الوقت الذي ينتظر فيه الأشعة أيضاً في الوقت الذي يتأهب فيه لمعرفة نتائج إجتماعات اللجنة التأديبية الأربعاء.

وذكرت الصحيفة إلى أنه في حالة تم إدانة نيمار والفارو جونزاليس مدافع مارسيليا الفرنسي فيما يخص تبادل الإتهامات العنصرية سوف يكونا مهددان بالإيقاف لمدة عشرة مباريات.

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نيمار مارسيليا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

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