جمال شقرة: سجود الإخوان شكرا على هزيمة مصر فى 67 "خسة وندالة" (فيديو)

اقرأ إيضا..



وأعلنت وزارة الداخلية، تصفية عنصرين إرهابيين، في منطقة القلج بالقليوبية.



وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي، بقطاع الأمن الوطني.



تم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وهما: حسام عبدربه علي کرکیت مواليد ۱۹۷٨، وأحمد السيد البيومي إبراهيم مواليد ۱۹۸۳، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، کمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.





قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن سجود الإخوان شكرا على هزيمة مصر في نكسة 67 دليلا على الخسة وانعدام الوطنية والندالة من هذه الجماعة الإرهابية.وأضاف"شقرة"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة" صدى البلد": " ننتظر دلائل جديدة تشير تخابر الإخوان مع جهات أجنبية لإسقاط مصر والهزيمة في حرب 67".وتابع أن الإخوان مزيفين ويصنعون تاريخ مفبرك وروايات مغلوطة تماما وعلى من يقرأ كتب تاريخية أن يعلم جيدا لمن سيقرأ، فهذه الجماعة حاولت باستمرار بين عامي 57 و67 اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فهي جماعة دموية ليس بسبب موقفها من جمال عبد الناصر فقط بل بسبب الطابع الدموي لها منذ نشأتها.