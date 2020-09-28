اعترفت بقتلها لزوجها القطري.. مالا تعرفه عن الفنانة حبيبة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة حبيبة محمد سالم سعيد، والتي عاشت حياة مليئة بالأزمات التي ليس لها حل، وبالرغم من ذلك برعت في أدوارها الفنية وكانت أبرز أعمالها "شباب تيك أواي"، و"رجل مهم جدًا"، و"سلام مربع للستات"، و"كان يوم حبك"، و"بهلول في اسطنبول".



تزوجت الفنانة حبيبة من رجل الأعمال والدبلوماسي الملياردير القطري عطالله جعفر، ولكن كان زواجا عرفيا وأراد "عطالله" أن لا يعلم أحد خبر زواجهم عدا عائلته وعائلتها.



ولكن انتهت قصة زواج الفنانة حبيبة بمقتل زوجها، حيث عثرت الشرطة المصرية عليه عقب قتله بـ13 يوم وبجانبه ورقة الزواج العرفي من حبيبة محمد سالم سعيد.



اتهمت الفنانة حبيبة في قضية قتل زوجها، وحكم عليها بالسجن والأشغال الشاقة وذلك عقب اعترافها بقتله ولكن كشفت عن سبب قولها ذلك، معلله أنه كان تحت تهديد الضرب والعنف والسب الذي تعرضت له من رئيس مباحث الهرم.

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