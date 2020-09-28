رئيس جامعة الفيوم يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية المرحلة المقبلة





وتطرق سيادته للحديث عن استعدادات جامعة الفيوم للعام الدراسي الجديد، حيث شدد على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والعمل بنظام التعليم الهجين، وذلك بأن يحضر طلاب الكليات العلمية ثلاثة أيام بينما يحضر طلاب الكليات النظرية يومان وأن تستكمل بقية أيام الدراسة إلكترونيا (Online) وذلك مراعاة للظروف الراهنة وتمهيدا للانتقال لنظام التعليم عن بعد.



كما أشار الدكتور أحمد جابر شديد، إلى أنه تم إنشاء منصة تعليمية بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة ميكروسوفت لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني، حيث تتيح هذه المنصة معرفة عدد الطلاب المسجلين لدخول المحاضرات وكذلك زمن المحاضرة وقياس مدى تفاعل الطلاب مع الأساتذة، مؤكدا سيادته أنه سيتم إعادة تأهيل الحرم الجامعي ومضاعفة سرعة الإنترنت بكافة كليات الجامعة.



كما نوه أن نظام التسكين في المدن الجامعية سيتم بآلية تسكين عدد (2) بكل غرفة على أن تكون الأولوية للطلاب المغتربين من المحافظات البعيدة. وأوضح أ.د أحمد جابر شديد الجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق طفرة إنشائية داخل الجامعة حيث سيتم افتتاح المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات ومبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ومبنى المدرجات المركزية، على أن يتم افتتاح بقية المباني الجديدة خلال الفترة المقبلة.



وأشار رئيس الجامعة أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إنشاء جامعة أهلية تابعة لجامعة الفيوم على مساحة ٢٣٥ فدان بمدينة الفيوم الجديدة، وتضم برامج جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء كلية العلاج الطبيعي وكلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بجامعة الفيوم، كما تسعى الجامعة للحصول على الموافقة لافتتاح كلية الألسن وكلية الفنون التطبيقية. كما تطرق أ.د أحمد جابر شديد للحديث عن البرامج الجديدة التي تم اعتمادها بكليات جامعة الفيوم؛ حيث تم اعتماد برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج المعلوماتية الحياتية بكلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك برنامج الإعلام التربوي بكلية التربية للطفولة المبكرة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات للنهوض بالبحث العلمي؛ حيث باتت جامعة الفيوم تحتل مكانة متميزة في التصنيفات على مستوى الجامعات المصرية والعربية والدولية، وفيما يتعلق بالقطاع الطبي بالجامعة فقد أشاد الدكتور أحمد جابر شديد، بالجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد؛ حيث تم افتتاح مستشفي مصطفي حسن لطب وجراحات الأطفال، ومركز علاج الإدمان، ووحدة تفتيت حصوات الكلى، كما سيتم إنشاء مركز لعلاج الأورام ومستشفى لزراعة الكلى.



واستمع الدكتور أحمد جابر شديد، إلى كافة تساؤلات الحضور في المؤتمر الصحفي، وقام رئيس الجامعة بالرد عليها وتوضيحها بكل شفافية.



وفي نهاية المؤتمر كرم الدكتور أحمد جابر شديد، أسماء الراحلين من الصحفيين؛ حيث تم تكريم اسم المرحوم الصحفي محمد الفل، واسم المرحوم الصحفي كرم عزيز، واسم المرحومة الصحفية هيام عزام، واسم المرحوم الصحفي مصطفى عبد الله، كما تم تكريم الإعلاميين والإذاعيين والصحفيين، وذلك تقديرا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في تغطية أخبار وفعاليات وأنشطة جامعة الفيوم.



عقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية الجامعة للمرحلة المقبلة بحضور عدد من الإعلاميين والإذاعيين والصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات المختلفة، بالإضافة لعدد من القيادات الجامعية، وذلك اليوم الإثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.وأوضح الدكتور أحمد جابر شديد أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في السعي نحو النهوض بالجامعة ووضعها في مصاف الجامعات المصرية والعربية والدولية، حيث تمتلك الجامعة كوادر بشرية ومقومات مادية كبيرة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة.