هاني شنودة: فاتن حمامة وضعت 16 شرطًًًا لكي أعمل معها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
كشف الموسيقار هاني شنودة، تفاصيل تحضير الموسيقى التصويرية لفيلم "شمس الزناتي" للزعيم عادل إمام، مشيرًا إلى أنه يعيش الشخصية تمامًا وكأنها حقيقية كي يستطيع وضع الموسيقى لكل شخصية في الفيلم.


وأضاف "شنودة"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أنه يقوم بعمل إسكريبت والتعايش فيه وإعداد شريط السينما والمزج بين الكلام والصورة وخلق الموسيقى لمواكبة أحداث الفيلم أو العمل السينمائي، منوهًا بأنه يختار الآلات الموسيقية التي تواكب أحداث الفيلم والمكان والزمان الخاص به.


وروى الموسيقار هاني شنودة كواليس عمل وضع الموسيقى التصويرية لفيلم "لا عزاء للسيدات" وكان أول عمل له مع الفنانة فاتن حمامة، حيث وضعت له 16 طلبًا لا ينفذهم في لحن الفيلم، مشيرًا إلى أن الراحلة فاتن حمامة هي من اختارته لعمل الموسيقى التصويرية للفيلم؛ خاصة وأنها قالت إن شنودة يضع تفاصيل الحياة في الموسيقى لأي عمل سينمائي.


اقرأ أيضًا:

فاتن حمامة، دخلت عالم السينما في سن مبكرًا، حيث كان لايتعدي عمرها ال7 سنوات، ورغم ذلك إلا أنه كان متوقع لها كل النجاح التي حقتته في مشوارها الفني، وخصوصا أن أول عمل لها جمعها بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بفيلم "يوم سعيد"


دخول فاتن حمامة، عالم التمثيل لم يكن بالصدفة، فهي
أحبت السينما منذ طفولتها، وفي عمر السادسة اصطحبها والدها لمشاهدة أحد الأفلام في دور العرض للممثلة آسيا داغر.


بعد ذلك فازت فاتن حمامة بلقب أجمل طفلة في مصر، وأرسل والدها صورة لها للمخرج محمد كريم الذي يبحث عن طفلة تقوم بالتمثيل مع محمد عبد الوهاب الوهاب بفيلم "يوم سعيد".


واعجب محمد كريم، بموهبة فاتن، وأتفق مع والدها واستدعاها بعد 4 سنوات للتمثيل من جديد مع محمد عبد الوهاب بفيلم "رصاصة في القلب، ثم تتوالت عليها الأعمال وقدمت العديد من الأفلام السينمائية وفي وقت قصير أصبحت تقدم بطولات مطلقة.

أخبار تهمك

آخر تطورات ملف فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 11 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الترسانة

منذ أقل من ساعتين

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ ساعة و نصف

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ 40 دقيقة

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصدم جماهيره ويصرف النظر عن الصفقة الكبرى

منذ 41 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:11 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

06:36 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:31 م

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟