هاني رمزي ينفي ترشيحه بالانتخابات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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نفي الفنان الفنان هاني رمزي، ترشحه في انتخابات مجلس النواب، بعدما ترددت أنباء تفيد بتقديمه أوراقه للانتخابات عن دائرة المنيا.


وقال هاني رمزي أثناء مكالمة هاتفية في برنامج “ET بالعربي”، كل ما تم تداوله من أخبار حول ترشحه في انتخابات بمجلس النواب ليس صحيح، مؤكدًا بأن شقيقه الدكتور إيهاب رمزي هو الذي رشح نفسه، وذلك لخبرته الكبيرة في هذا المجال وليس هو كما ترددت أخبار.


وأضاف " أنها ليست المرة الأولى لترشيح شقيقه في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه كان عضوًا سابقًا في مجلس النواب، لذلك ربما ظن البعض أنني من ترشحت وليس هو.

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