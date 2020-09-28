نور الشربيني تفوز في المباراة الافتتاحية لبطولة "سي أي بي" في منافسات السيدات

فازت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش PSA على اللاعبية النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة الثانية عالميًا في المباراة الإفتتاحية لبطولة CIB Finals بنتيجة (2/0) بواقع نقاط (11/9) (11/1) وتحصل اللاعبة نور الشربيني على العلامة الكاملة لها في مجموعتها التي تضم نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميًا والانجليزية ساره جين والنيوزيلاندية جويل كينج.





الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.



