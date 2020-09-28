هاتفيًا.. الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية كوبا

أجرى عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، بوزير خارجية جمهورية كوبا روبيرتو ألفاريز خيل.

وعبر الاتصال، تمم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في كل من المملكة العربية السعودية وكوبا.

وفي سياق منفصل، أجرى الجبير السبت الماضي اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية السريلانكي دينيش غوناواردينا، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، تباحث كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين





وأشارت وسائل الإعلام السعودية، إلي أن كلا الجانبين استعرضا المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

فيما كانت قد أجرت السعودية مباحثات هاتفية منفصلة مع مصر والإمارات والبحرين وجيبوتي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة ولاسيما ما يتعلق بالشأن اليمني.