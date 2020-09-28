برشلونة يصدم جماهيره ويصرف النظر عن الصفقة الكبرى





كشفت تقارير صحفية إيطالية أن برشلونة الإسباني قد حسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن برشلونة قرر في الأسبوع الأخير من سوق الإنتقالات الصيفية الحالية التخلي عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني.





وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان كان صارما طوال الوقت بالنسبة لهذا الموضوع، حيث كان يرفض التخلي عن نجمه الأرجنتيني سوى من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي الاي تبلغ 111 مليون يورو.





وأكد الموقع الإيطالي أنه على الرغم من نهاية المدة المحددة لتفعيل الشرط الجزائي في يوليو الماضي إلا أن إنتر ميلان كان يصعب المهمة على برشلونة ويرفض بيع لاوتارو بأقل من 80 مليون يورو حتى أنه رفض إقحام لاعبين من البرسا في الصفقة.





وألمح الموقع الإيطالي أنه من المرجح أن يتجه برشلونة إلى خيار التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي أو يكتفي بالأسماء المتواجدة مع الفريق في الوقت الحالي.







