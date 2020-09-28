أصالة تطرح أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" ضمن البومها لا تستسلم.


حيث شاركت أصالة البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : وكأني بكل خطوة أخطوها ابتعد عما يجب أن ابتعد واقترب مني ومن أحلامي ليعود بيننا سباق لا أجيد غيره.


وتابعت : انتظروني اليوم وأنا معكم سأنتظر لنجتمع بمكان واحد لا تفرقه مسافة ولا يغلق عليه باب ، أرجو من الله أن ينال إعجابكم فأنا بتشجيعكم أواصل حلمي. 


والله واتفارقنا كلمات العالية (شموخ العقلا) ، الحان ياسر بو علي ، توزيع طارق مدكور.


البوم "لا تستلم "، ويضم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني".

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