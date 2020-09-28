جامعة الفيوم تنظم ملتقى طلاب الكليات في فبراير المقبل

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أعلن الدكتور احمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة تستعد لاقامة ملتقى طلاب الجامعات الحكومية وطلاب الكليات العسكرية والشرطية خلال الاسبوع الثانى من اجازة منتصف العام الدراسى بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى اسبوع فتيات الجامعات الذى اقامته الجامعة فى فبراير الماضى وانه تم الحصول على موافقة الجامعات والكليات العسكرية على اقامة الملتقى بجامعة الفيوم.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الجامعة حول" رؤية جامعة الفيوم 2020/2021.



وأشار رئيس الجامعة الى أن الجامعة انتهت من 90% من اقامة مركز علاج الادمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتم ايضا الانتهاء من 85% من مستشفى زراعة الكلى بالجامعة خاصة وان الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بالفيوم من اشهر الاساتذة فى هذا المجال.



ويتم حاليا اقامة مستشفى خاص بجراحات القلب والصدر مكون من 10 ادوار وسيتم افتتاحه فى مارس العام القادم.وانه تم الحصول على موافقة المجلس الاعلى للجامعات لاقامة مركز لعلاج الاورام باحدث الاجهزة فى هذا المجال.



وأكد "شديد " أن تصنيف جامعة الفيوم ارتفع فى التصنيفات الدولية فى بعض التخصصات مثل الفيزياء والتى حصلت الجامعة على المركز الاول على الجامعات المصرية ومن المركز 300 الى 400 على مستوى العالم كما حصلنا على المركز الثالث والسابع فى بعض التخصصات على مستوى الجامعات المصرية وان خريجى جامعة الفيوم اصبح بعضهم من كبار العلماء فى العالم ومن بينهم احد الاساتذة "الدكتور محمود عبد الحفيظ " فى مجال الفيزياء وهومن تلاميذى فى كلية العلوم والذى حصل على اعارة فى جامعة هارفارد الامريكية وطلبت الجامعة خلال الايام الماضية تجديد الاعارة الخاصة به لتميزه فى مجال الفيزياء.