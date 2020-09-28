اتحاد المؤسسات الأهلية يناشد القطاع الخاص بالتكفل برسوم التصالح للأسر الأكثر احتياجا (فيديو)



وتابع عبد القوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "عقدنا اجتماعا طارئا وتواصلنا مع المؤسسات والجمعيات الأهلية الكبرى"، مشيرا إلى أنه من المستهدف التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا لتنفيذ خطة دعم الأسر الأكثر احتياجا.



وناشد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، القطاع الخاص بالمشاركة في تكفل رسوم التصالح في مخالفات البناء للأسر الأكثر احتياجا، مضيفا "لدينا كافة البيانات والأمر لا يحتاج إلى تقديم مطالب من الأس"».



إقرأ أيضا..



تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، التشطيبات الأخيرة بمبانى بعض الكليات بجامعة العلمين الأهلية، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز المدينة.



وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، كما التقى مسئولى المكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ، والشركات المنفذة، وشدد على الالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل.



وقال المهندس أسامة عبدالغني: يتم تنفيذ جامعة العلمين الأهلية على مساحة 128 فدانًا، وتضم الجامعة (13 كلية – 4 مبان سكنية – مبنى للإدارة – المكتبة).



قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه سيتم تحديد الأسر الأكثر احتياجا للتكفل برسوم التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم.