رئيس جامعة الفيوم يكرم الصحفيين والإعلاميين الراحلين

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قامت جامعة الفيوم، اليوم الأثنين، بتكريم الصحفيين والاعلاميين الراحلين والذين توفوا خلال العام الدراسى الماضي، جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة اليوم حول استعدادات الجامعة لبداية العام الدراسى الجديد.



وتم منح شهادات تقدير لاسم المرحوم محمد الفل مدير مكتب جريدة الجمهورية وتسلمتها ابنته فاطمة محمد الفل وللمرحوم كرم عزيز مراسل التلفزيون المصرى وتسلمها الاذاعى عبد الحكيم اللواج والمرحومة هيام عزام مراسلة جريدة الدستور وتسلمتها رباب الجالى الصحفية باليوم السابع والمرحوم مصطفى عبد الله الصحفى بجريدة الدستور وتسلمها سيد الشورة الصحفى بالوفد.



كما قامت الجامعة بمنح شهادات تقدير لجميع الصحفيين والاعلامين والمراسلين فى المحافظة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

