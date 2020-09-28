خالد عكاشة: خلية الأميرية تابعة للإخوان ورصدها نجاح أمني (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه تحدث من قبل عن خطوات الأمن المصري واستكمال العمل الأمني لتحليل المعلومات والوصول لكل ارتباطات الخلايا الإرهابية وخاصة الخلية التي تم تنفيذ عملية ضدها في أبريل الماضي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية عملت منذ أبريل حتى وصلت إلى عنصرين تابعين للخلية التي تتكون من مجموعة تابعة لجماعة الإخوان موجودة في منطقة الأميرية وكانت تسعى لعمل عمليات إرهابية وقت احتفالات الإخوة المسيحين.

وتابع أن الخلية استأجرت شقة في منطقة سكنية وتمثل النجاح الأمني في الوصول للخلية قبل القيام بأي عملية والنجاح الثاني إدارة القوات عملية اشتباك تابعها الجميع دون إصابات أو خسائر بشرية في ظل ازدحام المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية، تصفية عنصرين إرهابيين، في منطقة القلج بالقليوبية.

وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي، بقطاع الأمن الوطني.

تم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وهما: حسام عبدربه علي کرکیت مواليد ۱۹۷٨، وأحمد السيد البيومي إبراهيم مواليد ۱۹۸۳، وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية، 1 طبنجة ماركة حلوان، کمية من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

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