محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:21 م
محافظ رفحاء
محافظ رفحاء
الفجر السعودي
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استقبل محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني في مكتبه بالمحافظة اليوم الأثنين، عميد الكلية التقنية بالمحافظة متعب بن طلق بن نحيت.


وخلال الزيارة، استعراض محافظ رفحاء أعمال وبرامج الكلية التدريبية؛ كما تم مناقشة الطاقة الاستيعابية والتوسع في التخصصات.

 

بالإضافة إلى ذلك، كان قد استعرض أهمية التدريب التقني ودوره الفعال في بناء المجتمع والحرص على أن تكون مخرجات الكلية أحد أبرز سواعد بناء هذا الوطن الغالي، ودور الكلية التقنية في مواكبة التطورات وتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها ومواكبتها لرؤية المملكة 2030.

 

وفي سياق منفصل، التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، عبر الاتصال المرئي اليوم الأثنين، نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، وعدد من قيادات الوزارة، والهيئات الثقافية.

 

واطلع أمير المنطقة الشرقية على إيجاز عن مبادرات الوزارة والهيئات الثقافية في تعزيز المشهد الثقافي، والخطط المستقبلية للوزارة لتنمية الحراك الثقافي في المنطقة.

 

ونوه الأمير سعود بن نايف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين للقطاع الثقافي، وبالقفزات التي حققها القطاع، والتوسع في دعم المبادرات المهتمة بحماية التراث، في ظل رؤية المملكة ومستهدفات التحول الوطني.

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