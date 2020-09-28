ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل في الأسبوع الرابع من سبتمبر

ارتفعت أسعار بعض المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثالث وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.





وبحسب البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6 .392 دولار للطن مقابل 1 .387 دولار في الأسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 4 .1بالمئة، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 5 .404 دولار للطن الى 5 .408 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.





من جانب آخر، انخفض سعر الديزل من 4 .324 دولار للطن الى 323 دولارا وبنسبة انخفاض 4 .0 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 1 .304 دولار للطن الى 3 .310 دولار وبنسبة ارتفاع 2 بالمئة.





أما سعر زيت الوقود فقد حقق انخفاضا في الأسبوع الرابع من الشهر حيث انخفض من 6 .243 دولار للطن الى 1 .242 دولار وبنسبة انخفاض 6 .0 بالمئة.





واستمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر سبتمبر عند 5 .357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 350 دولارا .





وكان سعر خام برنت في الأسبوع الرابع قد استقر عند سعره المسجل في الاسبوع الثالث من هذا الشهر حيث بلغ 9ر40 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الثالث والذي بلغ 7ر40 دولار.