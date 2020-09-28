ميسي يفي بوعده لسواريز

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:11 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عن حرص الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على تكريم زميله السابق في الفريق لويس سواريز.

وكان البيستوليرو قد إنتقل إلى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وفي المباراة الأولى له مع كتيبة دييجو سيميوني تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

وقالت صحيفة " سبورت " أن ميسي بعد أن سجل الهدف الثالث لبرشلونة من ركلة الجزاء إحتفل بنفس طريقة سواريز بقبض قبضة يده وثني ذراعه وهو الإحتفال الذي دائماً ما يقوم به المهاجم الأوروجوياني.

وأكملت الصحيفة إلى أن ميسي وعد صديقه سواريز بإنه سوف يحتفل بطريقته في حالة قام بتسجيل هدف وهو الأمر الذي حدث بالفعل ، حيث تزامل الإثنين لمدة ستة سنوات قبل أن يرحل سوايرز للروخيبلانكوس بعد خروجه من حسابات كومان.

يُذكر أن برشلونة نجح في الفوز على فياريال بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان يوم أمس على ملعب إستاد الكامب نو فيما عبر أتلتيكو مدريد عقبة غرناطة بستة أهداف مقابل هدف.


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