آخر تطورات ملف فايلر في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن استعداد الأهلي لرحيل السويسري رينيه فايلر عن تولي القيادة الفنية للنادي.





وألمح شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت "أن الأهلي يدرس 3 سير ذاتية لمدربين أجانب، لخلافة فايلر، حال تأكد رحيله الخميس المقبل، وفي في حال تعثر الاستعانة بمدرب أجنبي بسبب ضيق الوقت قبل المباراة الأفريقية، سيتجه الأهلي لتعيين محمد يوسف على رأس الجهاز الفني، وسيتواجد معه عادل مصطفى وسامي قمصان".





وأضاف:"من الوارد أيضًا التفكير في استمرار الجهاز المعاون لفايلر لاستكمال المهمة، وسيكون القرار النهائي يوم الخميس".



