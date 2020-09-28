تأكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الترسانة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الأثنين تقسيمة قوية للاعبين وذلك إستعداداً لمباراة الترسانة المُقبلة لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.





وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال التدريبات البدنية للفريق في إطار التحضيرات الخاصة باللقاء قبل إعلان القائمة بواسطة المدير الفني السويسري للفريق رينيه فايلر والتي سيخوضها الأهلي يوم الأربعاء القادم.





وعلى هامش المران عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق جلسة مع المدير الفني للحديث عن بعض التحضيرات الخاصة بمباراة الترسانة.





وتأكد غياب نجم الفريق وليد سليمان عن اللقاء بعد أن إشتى من آلام بسبب كدمة قوية في الضلوع تعرض لها قبل إنطلاق المران الصباحي الذي أٌقيم على ملعب التتش.





وخضع سليمان للفحص قبل بداية المران قبل أن يقرر الجهاز الطبي منحة راحة من أجل التعافي من الكدمة وإكتفى فقط بتدريبات بدنية وإستشفائيه بالجيم.







