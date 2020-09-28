رونالدو: أرى مستقبلا مشرقا للغاية مع بيرلو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، أن فريقه نجح في الخروج بنقطة تعادل ثمينة أمام روما، في المباراة التي جمعت افلريقين بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال رونالدو : "نحن في بداية الدوري مع مدرب جديد(أندريه بيرلو) وهناك أفكار مختلفة، سنواصل العمل وأنا أرى مستقبلا مشرقا للغاية".

وكان رونالدو ارتدى رونالدو ثوب الإنقاذ وسجل هدفين ليقود فريقه يوفنتوس للتعادل 2 / 2 مع مضيفه روما أمس الأحد على الاستاد الأولمبي "الأولمبيكو" بالعاصمة روما في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس أكمل المباراة بعشر لاعبين، بعد أن تعرض لاعبه الفرنسي أدريان رابيو للطرد في الدقيقة 62 بعد نيله الإنذار الثان في المباراة.

وتغلب يوفنتوس على النقص العددي في صفوفه لمدة نحو نصف ساعة وانتزع تعادلا ثمينا مع روما الذي أهدر فرصة ذهبية لتعويض هزيمته الاعتبارية أمام فيرونا في المرحلة الماضية بسبب إشراك لاعب بشكل خاطئ ومخالف للوائح.

وأنهى روما الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما لاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقتين 31 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط مقابل هدف سجله رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 44

وفي الشوط الثاني، سجل رونالدو الهدف الثاني له في الدقيقة 69 ليقود فريقه للتعادل.

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