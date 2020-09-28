نائب محافظ قنا: ترشيد استهلاك المياه أصبح ضرورة ولابد من تكاتف الجهود لنشر الوعي بأهميته

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن ترشيد استهلاك المياه أصبح ضرورة مُلحة ولابد من تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الترشيد في استهلاك المياه وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني مع ثبات حصة مصر في المياه

جاء ذلك خلال ورشة عمل ترشيد استهلاك المياه التي نظمها فرع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمعسكر قنا الدائم تحت عنوان " رسل السلام "، بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قادة وأعضاء فرق الكشافة بالمحافظة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الشباب والرياضة بقنا.
وأعرب نائب المحافظ، عن سعادته بمشاركته في هذه الورشة، مقدما الشكر لفريق الكشافة على تبنيه التوعية بترشيد استهلاك المياه.
ومن جانبه ذكر الدكتور صبري خالد، أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لمصر وان الحفاظ على المياه يمثل قضية امن قومي مشيرا الى ان مديرية التربية والتعليم تنظم العديد من الندوات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وفرق الكشافة لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه.

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