شباب الصحفيين: جمال عيد مرفوض من الرأي العام.. يتحدث عن الشيء ونقيضه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:41 م
جمال عيد
جمال عيد
Advertisements
أكدت جبهة شباب الصحفيين أن الإرهابي جمال عيد مازال يبيع الاوهام والأكاذيب لخداع المصريين الشرفاء فهو يعمل حاليا على أحياء ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية عن تعرضها للاضطهاد والظلم ..فيا سخرية القدر: المناضل الذي يدعي كذباً وزوار انتمائه لليسار يروج لادعاءات الجماعة الإرهابية بنشر الفوضي والتخريب في المجتمع.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: الإخواني جمال عيد مازال يعيش في اوهامة التي ينسجها من خيالة المريض عن تعرضة للتضييق علية وعدم السماح لة بالتعبير عن ارائة الخرفة التي لا تتفق إلا مع توجيهات جماعة الإخوان الإرهابية التي رفضها المصريون وثاروا ضدها في 30 يونيو المجيدة.

وأضاف طوالة: جمال عيد أصبح مرفوضا من الرأي العام فهو يتحدث عن الشيئ ونقيضة ولا يجد ما يدعية سوي الأكاذيب الإخوانية التي تثبت افلاسة وسعية لهدم المعبد على رؤوس الجميع ولكن هيهات.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن هذا الإخواني أصبح يستحق العقاب والقصاص منة بالقانون لمحاولاتة الدائمة تخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الفوضي بتعليمات حلفائة الإخوان القابعين في جحورهم بالخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شباب الصحفيين جمال عيد الجماعه الإرهابية الارهابية

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ حوالي 4 ساعات

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ 35 دقيقة

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ ساعة و نصف

حقيقة تعاقد الأهلي مع مدرب روما السابق

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ ساعة و 7 دقيقة

ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"شباب الصحفيين": جمال عيد ينفذ أجندة الإخوان لنشر الفوضى وتخريب البلاد

"شباب الصحفيين": المفلس جمال عيد يشارك في الإدعاءات الكاذبة بشأن المخلوع محمد مرسي

"شباب الصحفيين" تناشد النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد جمال عيد بتهمة نشر أخبار كاذبة

"شباب الصحفيين" إلى جمال عيد: التحريض ضد الدولة هدفكم.. ونشر الأكاذيب والفوضى شعاركم

شباب الصحفيين إلى جمال عيد: الاختفاء القسري اسطوانه الإخوان المشروخة

رواد السوشيال ميديا يهاجمون "جمال عيد": محاولاتك لإحياء ادعاءات الإرهابية مصيرها الفشل

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

04:31 م

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

04:58 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

02:34 م

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟