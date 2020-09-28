مجلس الدولة يتلقى 22 طعنًا على انتخابات مجلس النواب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:43 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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يستمر قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في تلقي الطعون علي انتخابات مجلس النواب، من المرشحين الذين تم استبعادهم من خوض الانتخابات، وكذلك من أشخاص تطعن علي إدراج اسماء بعض المرشحين.

ووصل عدد الطعون التى تم رفعها حتى الأن طعن قابلين للزيادة، وكان وصل ظهر اليوم الي ٢٢ طعنًا ثم إلي عدد ٢٧ طعنًا حتى الآن.

جدير بالذكر أن قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى يغلق أبوابه في الساعة العاشرة مساءًا، وآخر موعد لتلقي الطعون الانتخابية غدًا الثلاثاء، لتبدء المحكمة الفصل غي الطعون، في المهلة المحددة، وعقب صدور الأحكام النهائية من محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا "، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف النهائية للمرشحين في مقاعد مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، أقام عبد الجواد عطية، المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن "م.ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح للإنتخابات، دعوي مستعجلة، إمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف علي موكلة، نتيجة إستبعادة من انتخابات مجلس الشيوخ بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه مستشفي الهرم التخصصي.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61018 لسنة74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته.

وقال الطاعن في دعواه، انه تقدم بأوراقة للترشح في الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن الدائرة التاسعة بالهرم واجتاز كافة الاختبارات.

واضاف، انه فوجئ بظهور نتيجة الكشف الطبي الصادر من مستشفي الهرم التخصصي بإيجابية النتيجة لوجود مادة الحشيش بعينة الكشف الأولية الخاصة به وتم تأكيد وجودها.

واستكمل المدعي، ان هذه النتيجة غير صحيحة ومبالغ فيها وتفتقد لادني درجات المهنية الطبية، مؤكدا انه رياضي منذ طفولته ولم يتعاطي مخدرات طوال حياته، بحسب عريضة الدعوي المقدمة منه.

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