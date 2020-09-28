شباب الصحفيين: خلو الشوارع والميادين من المواطنين رصاصة رحمة للمغرضين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:36 م
هيثم طوالة
هيثم طوالة
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أكدت جبهة شباب الصحفيين أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف جماعة الإخوان الإرهابية على حقيقتها الدنيئة ودقت المسمار الأخير بنعشها.

وأكدت الجبهة علي أن رد الشعب المصري بتجاهل دعواتهم لإثارة الفوضي بالبلاد هو أبلغ رد على تشييع أفكارها لمثواها الأبدي في مزبلة التاريخ دون رجعة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: فشلت محاولات الإخوان الافاقون المخربون حيث لا يعرف الجماعة الإرهابية سبيلا لها سوي الكذب..يملئون الدنيا صراخا كذباً وزوار عن وجود حشود بالشوارع لا تراها سوي أعينهم..ولكن بعض المواطنين الذين يتواصلون مع هذه القنوات للسخرية من هذيناهم.يصيبهم بالسعار فليلجأون للنباح أكثر.

واضاف طوالة: أن كافة محاولات الإخوان الإرهابيين وعملائهم والخونة في زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة باستغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادي..حيث جاءت الشوارع والميادين الخالية كرصاصة رحمة لهؤلاء المغرضين.

وأشار رئيس الجبهة إلي أن الخونة انكشفوا وخيانتهم أصبحت ملئ الأبصار واصبحوا اوراق محروقة.

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الكلمات المفتاحية

شباب الصحفيين الميادين الشوارع الجماعه الإرهابية

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