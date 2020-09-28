وزير الرياضة السعودي يضع خارطة جديدة لدعم الموسم الجديد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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يناقش وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم الاثنين، مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، آلية "استراتيجية الدعم" للموسم الرياضي المقبل 2020 / 2021 .

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اجتماع الفيصل مع رؤساء الأندية،  في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، يشهد مناقشة كافة معايير "استراتيجية الدعم" وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية والمالية الخاصة بأندية المحترفين.

ويتخلف عن الاجتماع، صفوان السويكت وعبدالإله مؤمنة رئيسا ناديي النصر والأهلي، نظرا لتواجدهما في العاصمة القطرية الدوحة مع فريقيهما اللذين يخوضان منافسات دوري أبطال آسيا 2020، وقد تأهلا إلى دور الثمانية بالمسابقة القارية.

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