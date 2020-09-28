القسم الثاني.. فوز غزل المحلة وفاركو وتعادل المنصورة وخسارة البلدية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
أسفرت مباريات الجولة ال19 للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني عن، فوز فريق غزل المحلة، على ضيفه فريق أبو قير بهدف نظيف سجله محمود صلاح في الشوط الأول.

كما فاز وصيف المجموعة فاركو، بقيادة أحمد عاشور، على فريق دمنهور بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم على يهيج بالهدف الأول لفاركو في الدقيقة 4 وتعادل اسلام رمضان لدمنهود في الدقيقة 22 وأضاف على يهيج، الهدف الثاني له ولفاركو في الدقيقة 35.

و حقق فريق المالية فوزاً كبيراً على ضيفه فريق بيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم المالية بهدفين مقابل هدف تقدم بيلا بهدف السيد محمد في الدقيقة 10 وتعادل حمدي الفقى للمالية في الدقيقة 20 واضاف محمود عزت الهدف الثاني للمالية في الدقيقة 40 وتعادل مصطفى كشرى لبيلا في الدقيقة 15من الشوط الثاني وأضاف محمود عزت هدفين للمالية ليصبح هاتريك في المباراة.

فاز فريق الحمام على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم محمود علاء للحمام في الدقيقة 2 من الشوط الثاني وتعادل محمود كلشط في الدقيقة 5 واضاف الهدف الثاني محمود علاء للحمام في الدقيقة الأخيرة.

كما تعادل فريق دكرنس مع فريق الرجاء بهدفين لكلا منهم، حيث تقدم دكرنس بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 26 ،واحمد الشحات في الدقيقة 30.

وفى الشوط الثاني تمكن فريق الرجاء من تسجيل هدفين عن طريق إبراهيم رخا في الدقيقة 10 وأضاف وائل فرج هدف التعادل في الدقيقة 13.

تعادل فريق الأوليمبي مع فريق المنصورة بهدف لمثله تقدم المنصورة بهدف أحمد رجب هريسه في الدقيقة 19 وتعادل هادي أنور للاوليمبى في الدقيقة 17 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- غزل المحلة 38 نقطة
2- فاركو 38 نقطة
3- دمنهور 33 نقطة
4- المنصورة 31 نقطة
5- دكرنس 30 نقطة
6- أبو قير 29 نقطة
7- الرجاء 27 نقطة
8- البلدية 25 نقطة
9- الأوليمبي 23 نقطة
10- الحمام 23 نقطة
11- المالية 8 نقاط
12- بيلا 5 نقاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع مدرب روما السابق

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ ساعة و 10 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

فوز أبو قير ودمنهور وفاركو وتعادل الرجاء وخسارة دكرنس بالقسم الثاني

فوز دكرنس وفاركو وتعادل الأوليمبي ودمنهور وبيلا في القسم الثاني

فوز الأوليمبي والرجاء والبلدية وتعادل غزل المحلة والمنصورة بالقسم الثاني

فوز فاركو والأولبميي وتعادل بيلا في القسم الثاني

فوز غزل المحلة والمنصورة وتعادل الأوليمبي وسقوط أبو قير بالقسم الثاني

حصاد الجولة الـ 9 في مجموعة بحرى بالقسم الثاني

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

04:31 م

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

04:58 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

02:34 م

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟