أحدث ظهور لـ نيكول سابا بـ"البتش بجي"









حيث ظهرت "سابا" فى الصورة في الصحراء وهي تركب البيتش باجي، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها.









في سياق منفصل، تشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، لـ الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.







يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.







مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.



شاركت النجمة نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".