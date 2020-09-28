أحدث ظهور لـ نيكول سابا بـ"البتش بجي"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شاركت النجمة نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "سابا" فى الصورة في الصحراء وهي تركب البيتش باجي، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها.




في سياق منفصل، تشارك نيكول سابا فى مسلسل "الوجه الآخر"، لـ الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور.



مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيكول سابا مسلسل الوجه الاخر الوجه الاخر الفنانة بيكول سابا الفن

أخبار تهمك

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ حوالي 4 ساعات

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ 38 دقيقة

حقيقة تعاقد الأهلي مع مدرب روما السابق

منذ نصف ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ ساعة و 10 دقيقة

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

مسلسل "الهيبة" يواصل انجازاته بالوصول لمنصة "نتفليكس"

ناصيف زيتون يغني تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"

نهاية "الهيبة الحصاد" تكشف مقتل "ثروت" و"شيخ الجبل"

نيكول سابا تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)

شاهد.. نيكول سابا وزوجها يتبادلان القبلات خلال رحلتهما بتركيا (فيديو)

هكذا هنأت نيكول سابا زوجها بعيد ميلاده (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

04:31 م

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

04:58 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

02:34 م

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟