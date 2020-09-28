رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الإثنين، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة.

ووجه مجاهد بسرعه الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعه الانتهاء من إصلاح العطل.

كان قد شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، إجراءات تسليم شهاده اعتماد سلامة ومامونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه عبر الفيديو كونفرنس إلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية، وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة
رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة

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