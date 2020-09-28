رئيس شركة مياه القليوبية يتابع إصلاح عطل مفاجئ أمام ديوان عام المحافظة
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:29 م
محمد ضوه
Advertisements
تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الإثنين، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة.
ووجه مجاهد بسرعه الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعه الانتهاء من إصلاح العطل.
كان قد شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، إجراءات تسليم شهاده اعتماد سلامة ومامونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه عبر الفيديو كونفرنس إلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
جاء ذلك بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية، وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه مجاهد بسرعه الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعه الانتهاء من إصلاح العطل.
كان قد شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، إجراءات تسليم شهاده اعتماد سلامة ومامونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه عبر الفيديو كونفرنس إلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.
جاء ذلك بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية، وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.