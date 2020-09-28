"الكومبارس" أغنية جديدة من المصريين إلى المقاول الأجير محمد علي.. تكشف كذبه وسرقته لأسرته

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:27 م
المقاول الأجير محمد علي
المقاول الأجير محمد علي
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كشفت جبهة شباب الصحفيين أن المصريين ردوا علي هجوم المقاول الأجير الهارب محمد علي الذي سب الشعب ووصفهم بالخونة لعدم الاستجابة إلي دعواتة التخريبية بالتظاهر في ميادين مصر حيث خرج علينا الفاشل محمد علي في حالة غضب شديد وظل يهزي بعبارات غير مفهومة وهاجم المصريين ووصفهم بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.

وأكدت الجبهة علي أن رد فعل المصريين كان سريعاً ومختلفا حيث وصفوة ب"الكومبارس"في اغنيه كشفت قيامة بالنصب على اسرتة وآخرين ونضالة الوهمي داخل علب الليل والكباريهات مع بنات الليل.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:ح قا لايستطيع أي عميل أو خائن أن يخدع الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر ودائما يكون مصير هؤلاء العملاء ممن باعوا وطنهم مزبلة التاريخ.

وأضاف طوالة: أن المصريين كتبوا شهادة وفاة السكير محمد علي الذي يتنفس كذباً وزوار حتى اشتهر علي بأبو مسيلمة الكذاب صاحب تنفيذالأجندات الخاصة الكارهة لتقدم مصر ونهضتها.

أشار رئيس الجبهة إلي ان هذا العميل أصبح ورقة محروقة لاتحرك حتى طفل لانة ببساطة شديدة كذاب ونصاب وسارق فلوس اخواتة واسرتة..فاقد الشيء لا يعطيه.

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