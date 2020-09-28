أهالي قرية عرب العليقات يحبطون محاولة سرقة توك توك بالقليوبية

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تمكن مجموعة من أهالي قرية عرب العليقات دائرة مركز الخانكة، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة سرقة "لص" لتوك توك من قائده بعد أن ألقى على وجهه مادة حارقة "شطة" فاستغاث المجني عليه بالمارة، فأسرعوا وأمسكوا باللص، وانهالوا عليه ضربا، وربطوه على عامود إنارة لحين حضور قوة أمنية، وجرى ضبطه وتحرر محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية في مركز الخانكة بلاغا من الأهالي يفيد ضبط لص أثناء سرقته توك توك من قائده بعد أن ألقى على وجهه "شطة".



جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، فانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة، وجرى ضبط المتهم مربوطا على عامود إنارة وتوصلت التحريات أن المتهم استقل التوك توك بصحبة المجني عليه بحجة توصيله بمنطقة عرب العليقات، وألقى مادة حارقة "شطة" على وجه السائق بغرض سرقة التوك توك، إلا أن المجني عليه استغاث بالمارة فأسرعوا بالإمساك بالمتهم وضربه ثم ربطه بحبل على عامود إنارة، واستدعوا الشرطه للقبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.