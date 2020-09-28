أرقام قياسية بالجملة تنتظر صلاح ضد أرسنال

يبحث الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن كتابة واحدة من الصفحات الجديدة في تاريخه في بلاد الضباب حينما يخوض مواجهة قوية رفقه ناديه ضد أرسنال اليوم الإثنين.





ويستضيف الريدز حامل لقب البريميرليج مواجهة قوية ضد كتيبة أرتيتا على ملعب إستاد أنفيلد لسحاب مباريات الجولة الثالثة ، ويسعى مو لزيادة حصته التهديفية بعد أن تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف " هاتريك " ضد ليستر سيتي في الجولة الأولى.





ويُمكن للفرعون المصري تحقيق رقم قياسي لم يحققه أي لاعب في صفوف الريدز منذ الإسباني فيرناندو توريس موسم 2007-2008 وذلك بعد أن سجل هاتريك في مباراتين متتاليتين على ملعب الأنفيلد ضد ميدلزبره ووست هام يونايتد.





وفي حالة تمكن صلاح من تسجيل هاتريك في شباك الجانرز سيصل إلى الهدف رقم 100 له مع كتيبة يورجن كلوب في جميع المسابقات منذ أن إرتدى قميص الفريق منذ إنتقاله إليه صيف العام 2017.





وسبق وأن زار صلاح شباك المنافسين بقميص ليفربول في 97 مناسبة خلال 155 لقاء ويتواجد في نادي المائة بليفربول سبعة عشر لاعباً حسبما أكد موقع الفريق عبر شبكة الإنترنت.





ويُعتبر فروجر هانت أسرع من وصل لـ100 هدف مع ليفربول كان ذلك في 144 مباراة وجاك باركنسون في 153 لقاء وروبي فاولر وبين رايبولد في 165 وفي حالة نجاح صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال التسعة مباريات القادمة سينجح في خطف المرتبة الثالثة لأسرع لاعب يصل لـ100 هدف مع الريدز.



