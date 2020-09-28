البورصة الأمريكية تتعافي من أطول سلسة خسائر أسبوعية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
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تعافت البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الاثنين عقب أطول سلسلة خسارة أسبوعية في عام لمؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو مع إقبال مستثمرين على شراء الأسهم في القطاعات التي شهدت هبوطا قويا ومن بينها البنوك والسفرارتفعت بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين عقب أطول سلسلة خسارة أسبوعية في عام لمؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو مع إقبال مستثمرين على شراء الأسهم في القطاعات التي شهدت هبوطا قويا ومن بينها البنوك والسفر.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 188.18 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 27362.14 نقطة عند الفتح.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.44 نقطة أو ما يعادل 1.07 بالمئة إلى 3333.90 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 170.82 نقطة أو ما يعادل 1.57 بالمئة إلى 11084.38 نقطة مع بداية الجلسة..

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 188.18 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 27362.14 نقطة عند الفتح.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.44 نقطة أو ما يعادل 1.07 بالمئة إلى 3333.90 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 170.82 نقطة أو ما يعادل 1.57 بالمئة إلى 11084.38 نقطة مع بداية الجلسة.

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