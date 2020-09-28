رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: أنت إخوانى يروج لأهداف الإرهابية

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:37 م
جمال عيد
جمال عيد
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شن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هجوما على الإخواني جمال عید بسبب نشره الشائعات ودفاعه عن جماعة الاخوان الارهابية.

وقال أحد النشطاء: "الإرهابي جمال عيد مازال يبيع الأوهام والأكاذيب لخداع المصريون الشرفاء فهو يعمل حاليا على إحياء إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية عن تعرضها للإضطهاد والظلم.. فيالا سخرية القدر: المناضل الذي يدعي كذبة إنتمائه لليسار يروج لإدعاءات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب في المجتمع".

وأضاف أخر: "الإخوانی جمال عيد الذي مازال يعيش في أوهامة التي ينسجها من خياله عن تعرضه للتضييق علیه وعدم السماح له بالتعبير عن آرائه الخرفة التي لا تتفق إلا مع توجهات جماعة الإخوان الإرهابية التي رفضها المصريون وثاروا ضدها في 30 يونيو المجيدة ".

وأوضح أخر: "جمال عيد أصبح مرفوض من الرأي العام فهو يتحدث عن الشئ ونقيضه ولا يجد ما يدعيه سوى الأكاذيب الإخوانية التي تثبت إفلاسه وسعيه لهدم المعبد على رؤوس الجميع.. ولكن هيهات".

وقال أحد النشطاء: "هذا الإخوان الإرهابي أصبح يستحق العقاب والقصاص منه بالقانون لمحاولاته الدائمة تخريب العقول وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة ونشر الفوضى بتعليمات حلفائه الإخوان القابعين في جحورهم بالخارج".

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