هكذا روجت لطيفة لكليب "كرهتك"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة لطيفة، لكليب "كرهتك"، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث شاركت لطيفة، كوبلية من الكليب، وعلقت قائله: "غرامك مزيف ضميرك عدم.. هويتك عشقتك كرهتك نعم.. لأنك مجرد قناع وكام مسرحية بطلها الألم، شوفوا كليب "كرهتك" كامل علي قناتي علي اليوتيوب".


وتباينت الكثير من التعليقات أبرزها: "من أجمل الكليبات يا لطيفة.. ربنا يوفقك".


والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت مؤخراً أغنيها: "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.


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