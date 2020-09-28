أرجنتيني على رأس قائمة المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تواصل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي البحث عن مدير فني جديد من أجل خلافة السويسري رينيه فايلر والذي إقترب بقوة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم الفجر الرياضي من مصادره المُطلعة أن إدارة الشياطين الحمر تفاضل بين الكثير من المدربين ولم تستقر الإدارة حتى الآن على الإسم في إنتظار الإتفاق على بعض التفاصيل الخاصة مع رحيل فايلر بصورة نهائية يوم الخميس القادم.

ويُعتبر الأرجنتيني أروابارينا على رأس الأسماء المُرشحة على طاولة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في الوقت الذي تتوفر فيه قائمة المرشحين أيضاً على التشيكي فريا والهولندي تين كات وزوران ماميتش وأخيراً أوسفالدو أوليفيرا.

وكانت بعض المصادر الصحفية الإيطالية قد أكدت يوم أمس إقتراب الإيطالي سباليتي من قيادة المارد الأحمر لكن العائد المادي وقف عائقاً بسبب المقابل الذي يتقاضاه سباليتي سنوياً.

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