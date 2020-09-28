تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو النادي الأهلي من حسم صفقتي المهاجم الجزائري يوسف البلايلي، والمدافع المغربي بدر بانون، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشفت مصدر داخل النادي الأهلي، عن أخر تطورات ملف الصفقات الأجنبية للفريق الأول لكرة القدم، وخاصة المدافع بدر بانون والمهاجمين يوسف بلايلي.

وأوضح أن مدافع نادي الرجاء المغربي بدر بانون هو الأقرب للإنضمام إلى النادي الأهلي والصفقة في الرتوش الأخيرة من أجل الحسم.

وشدد أن الأهلي في أشد الحاجة إلى لاعب مدافع في ظل إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي، وهذه الصفقة من أولويتنا.

وأتم أن الخلاف المالي لا يزال عائقا في طريق انضمام الجزائري يوسف البلايلي مهاجم أهلي جدة السعودي، إلى النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية التونسية، تحدثت عن دخول مسؤولي الترجي التونسي في مفاوضات لعودة لاعبهم السابق الجزائري يوسف البلايلي.

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