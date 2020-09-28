تعرف على معلق قمة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلاقي فريق ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم، الإثنين، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب انفيلد.





ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط يسبقه آرسنال في المركز الثالث.





وتنقل المباراة بين ليفربول وآرسنال، على قناتي bein sports hd 1، وbein sports hd 2، بتعليق التونسي رؤوف خليف.



