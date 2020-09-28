تعرف على معلق قمة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يلاقي فريق ليفربول نظيره آرسنال، مساء اليوم، الإثنين، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب انفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط، وبنفس عدد النقاط يسبقه آرسنال في المركز الثالث.

وتنقل المباراة بين ليفربول وآرسنال، على قناتي bein sports hd 1، وbein sports hd 2، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

جدير بالذكر أنه بعد عدة أيام سوف يلاقي ليفربول نظيره آرسنال مرة أخرى على أرضية نفس الملعب في دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول رؤوف خليف الدوري الإنجليزي آرسنال

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أرجنتيني على رأس قائمة المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

كورة ستار Youtube مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال بث مباشر salah online

تعرف على موعد مع ليفربول وأرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

04:00 م

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

04:31 م

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

03:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟