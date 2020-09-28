إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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خرج إبراهيم سعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق وفتح النار على رضا عبد العال المدير الفني لفريق نادي طنطا على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير يوم أمس الأحد.

وكان عبد العال قد قام بالهجوم على إبراهيم سعيد قبل أن يخرج الأخير ويقوم بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ويؤكد فيه أنه لم يقم بالتجاوز في حق عبد العال عقب لقاء الزمالك ببطولة الدوري.

وواصل " كل إعتراضي كان على إرتداء الكمامة بشكل غريب على العين ولو مش عاوز تقعد معايا في ستوديو واحد براحتك اللي بينا شغل فقط ، الناس كانت بتتريق على رضا عبدالعال في بداية مهمته مع طنطا لكني ساندته ودافعت عنه".

وأشار " لا أقبل الحديث معي بهذا الشكل والناس كلموني علشان يصالحوني طوال الايام الماضية حظك يارضا عبدالعال إني مسمعتش إنك إتكلمت عليا قبل كده قبل ما اعمل مداخلة والله لولا كده كنت زعلتك.

وأنهى " متحزقش كتير ومتصدقش نفسك أهدأ علشان الهرتلة سوف تجعلك تحزن إحترمتك كثيراً وتركتك تسخر مني على الهواء لكن لا يجب عليك القيام بذلك في الأيام القادمة خاصةً أنني دافعت عن الوان المنتخب وهو ما لم تفعله".

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طنطا رضا عبد العال الدوري المصري إبراهيم سعيد

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