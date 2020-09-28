عمرو وردة يودع جماهير باوك اليوناني برسالة مؤثرة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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ودع اللاعب الدولي المصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف نادي باوك اليوناني فريقه برسالة مؤثرة بعد أن أعلن رحيله عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر اللاعب الدولي المصري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رسالة مؤثر يشكر فيها نادي باوك اليوناني وجماهيره على تواجده معهم خلال السنوات الماضية.

وقال وردة :"أعزائي الجماهير كنت اتمني ان استمر أكثر معكم فى باوك، كنت أريد أن أبذل قصاري جهدي لكن هذا لم يحدث  للأسف اتمني ان نلتقي مرة أخري قريبا".

يذكر أن وردة أعلن عن رحيله عن صفوف نادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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