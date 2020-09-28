الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:30 م
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا:

شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال الصعيد.

طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:

شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمي 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 16 درجة.

و استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الألى، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس حارًا على القاهرة والوجه البحري ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية.
وتوقعت الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.
وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 35 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25
دمياط العظمى 32 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 35 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 16
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27
الغردقة العظمى 39 والصغرى 26
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 37 والصغرى 24
المنيا العظمى 39 والصغرى 24
أسيوط العظمى 41 والصغرى 24
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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طقس درجات الحرارة بوابة الفجر الثلاثاء الأرصاد

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