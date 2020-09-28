تفاصيل مناقشة أول رسالة دكتوراه أون لاين بين جامعة المنصورة وجامعة لومان بفرنسا



تمت المناقشة للمدرس المساعد عبد الرحمن حمدي بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.



حيث سيمنح الطالب شهادتين دكتوراه الأولي من جامعة المنصورة دكتور الفلسفة في العلوم الصيدلية والأخرى من جامعة لومان بفرنسا دكتوراه في الكيمياء العضوية.





و ضمت لجنة المناقشة والحكم، الدكتور خالد بشير سليم - منسق الإتفاقية ووكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور محمد عادل مسعود والدكتورة فاطمة النبوية جودة من جامعة المنصورة والدكتورة ريم خضر من جامعة زويل والدكتور Gilles Dujardin وأ.د Mathieu Laurent من جامعة لومان وأ.د Sandrine Py من جامعة جرونبل ألب والدكتور Veronique Michelet من جامعة كوت دازور بفرنسا، عنوان الرسالة “التشييد غير المتماثل لنظائر الأسونابريفير ثلاثية البيبتدات القائمة علي الأوكسابرولين وتقييمها البيولوجي”.



تهدف الرسالة إلي تصنيع مركبات ثلاثية الأحماض الأمينية (بروتينات قصيرة السلسلة) بغرض إيجاد أدوية تعالج مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي الناتج من فيروس سي.



شهدت جامعة المنصورة اليوم الاثنين عقد مناقشة وحكم أول رسالة دكتوراه مشتركة بين كلية الصيدلة وجامعة لومان عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، في اطار تفعيل اتفاقية التعاون الدولي بين جامعة المنصورة وجامعة لومان بفرنسا في عام ٢٠١٦.م.أقيمت برعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة منال إبراهيم عيد عميد كلية الصيدلة.