بالأرقام.. الإمارات الأفضل عالمياً في التعامل مع كورونا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
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يختلف نهج كل دولة في العالم في التغلب على فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، واتخذت دولة الإمارات مساراً خاصاً وفريداً للتغلب على الوباء العالمي، مدعوماً بإطلاقها مبادرات نوعية لحماية صحة مواطنيها والمقيمين فيها، إلى جانب خطط واضحة لدعم القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية والبيئية، مما ساهم في الحد من تأثير الوباء على مختلف القطاعات الحياتية، ومحاصرته في سبيل القضاء عليه. 

 

وبحسب موقع 24 الإماراتي، نجحت الإمارات بفضل إجراءاتها الوقائية للتغلب على الوباء والحد من تأثيره الصحي على أفراد المجتمع، إذ تؤكد الأرقام التي رصدت مؤخراً كفاءة الدولة في التعامل مع الظروف الطارئة، ففي الأسبوع الأخير بلغ متوسط الفحوصات اليومية التي أجريت 93 ألفاً و601 فحص، بمعدل إصابات بلغ 1.0%، لتصل نسبة الفحوصات مقارنة بعدد السكان إلى 94%.

 

فيما أظهرت الأرقام بلوغ معدل حالات الشفاء اليومي خلال الأسبوع الأخير 880.6 حالة، لتبلغ بذلك 8.9 حالات شفاء لكل 100 ألف نسمة، بينما بلغ متوسط الإصابات اليومي 910.9 إصابة، بمعدل 9.2 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وفيما يتعلق بالوفيات جاءت الإمارات ضمن الأفضل عالمياً إذ لم يتعدى متوسط الوفيات اليومي للأسبوع الماضي 1.0، لتبلغ النسبة 0.0 لكل 100 ألف نسمة و0.1% معدل الوفيات من الإصابات.


 
 

وبشكل عام وصل عدد الفحوصات التي أجرتها الدولة منذ اليوم الأول للجائحة 9 ملايين و320 ألفاً و777 فحصاً، بنسبة 94% تقريباً من إجمالي عدد السكان، كشفت عن إصابة 90 ألف و618 حالة، بمعدل 916 لكل 100 ألف نسمة، وبفضل كفاءة النظام الصحي في دولة الإمارات والتزام أفراد المجتمع ببروتوكولات العلاج، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة فقد بلغ عدد حالات الشفاء 79 ألف 676 حالة، بمعدل 805.6 لكل 100 ألف نسمة، فيما لم تتخطى الوفيات 411 حالة وفاة، بمعدل 0.5% من إجمالي الإصابات المسجلة.

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