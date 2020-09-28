إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بشوارع كفر الشيخ (صور )

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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإزالة كافة الاشغالات، والأرصفة المخالفة، والإعلانات الغير مرخصة والمنتهي ترخيصها بمراكز ومدن المحافظة.



حيث أشرَف علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الاشغالات والاعلانات المخالفة بالمدينة، حيث تم رفع الاعلانات أعلى سنترال قلين المحطة أمام المسجد الكبير، وذلك بالتنسيق مع قسم الاعلانات والدعاية، وقسم الاشغالات.



وشدد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي إستمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الاشغالات والتعديات بالسوق، وعدد بعض من الشوارع بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية.



وأشرَف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال رفع الإشغالات ورفع المخلفات الصلبة ومسح وتهيئة طريق الرافد الدولي أمام السوق القطاعى بالمدينة.



ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين.







وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 706 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 95080 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 104 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 102840 حالة من ضمنهم 95080 حالة تم شفاؤها، و5883 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.