انتشال جثة غريق العياط.. والتحريات: سقط في الترعة

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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة غريق من ذوي الإعاقة بمجري الترعة بمركز العياط، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بقرية المساندة، نطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.



دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري بقيادة العميد ماجد سعقان رئيس إدارة إطفاء الجنوب، وتمكنت القوات من انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر 22 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه إعاقة في ساقه، ولا يوجد بحوزته أي أوراق تقيد تحقيق شخصية.



تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، استبعدت وجود بهة جنائية حول وفاته، مرجحة أنه اختل توازنه وسقط في مجري الترعة ما أسفر عن وفاته غرقا.



وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

