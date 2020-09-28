جمعية عمومية افتراضية لـ "الإياتا" في نوفمبر

قرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، انعقاد الاجتماع السنوي السابع والسبعين للجمعية العمومية للاتحاد في 24 نوفمبر القادم كحدث افتراضي تستضيفه الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) من أمستردام هولندا، وإلغاء القمة العالمية للنقل الجوي (WATS) المصاحبة للجمعية العامة العادية لعام 2020.





وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لـ (إياتا) ألكسندر دي جونياك - في بيان اليوم الاثنين - إن قرار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لهذا العام من يونيو إلى نوفمبر كان بسبب توقعات لفرض قيود حكومية على الـ (إياتا)، ولذلك تم تفعيل خطط بديلة لحدث افتراضي.





وأكد أن هذا الاجتماع سيكون الأهم لأن النقل الجوي في أعمق أزمة في تاريخه ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون هذا الاجتماع بمثابة دعوة حاشدة للصمود، ولإيجاد حلول لفتح الحدود بأمان وإعادة إنشاء الاتصال العالمي وضمان ممرات الشحن الحيوية.